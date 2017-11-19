要讓台南變藍天 黃秀霜宣布參選台南市長

黃秀霜強調，國民黨沒有分裂的本錢，她將全力以赴，讓台南變藍天。（記者蔡文居攝）

2017-11-19 14:15

〔記者蔡文居／台南報導〕前台南大學校長黃秀霜今天中午在安平舉行「黃秀霜之友會」聯誼餐會，現場席開近百桌，支持者力促她出來選市長，而她也正式宣布，將再戰台南市長。她強調，國民黨沒有分裂的本錢，她將全力以赴，讓台南變藍天。

黃秀霜表示，現在政府一例一休、年金改革等政策，讓人覺得政府不太有誠信，而台南市調漲房屋稅、地價稅，也讓民眾感到失望，因此鄉親一再鼓勵她出來參選。目前國民黨可能有兩位要參選，無黨籍也可能有人要出來選，但國民黨一定會推出自己的人選，她會依循國民黨的機制來參選。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，剛聽到很多人對黃秀霜的鼓勵，國民黨在這冰天雪地困難的選區，就要像這樣，大家應該要挺身而出。國民黨有一套公平的機制，站在黨部的立場，優秀的人才要趕快勇敢表態，否則支持者也不知如何支持。他強調，台南市沒有分裂的本錢，在野黨如能整合，就有機會光復台南，重新再執政。

今天的聯誼餐會，除了多位市議員出席外，另一位國民黨可能的參選人高思博也出席。他表示，他和黃秀霜是好朋友，大家都一起為國民黨的未來在打拚。