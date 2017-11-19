「一例一休」違憲！？學者：政府無權規定勞工不能工作

台灣民意基金會董事長游盈隆（右二）19日舉行「一例一休、獨立公投與政府效能」全國性民調發表會，並邀請台大經濟系兼任教授張清溪（右一）、台大國發所教授辛炳隆（左二）、成大法律系教授許忠信（左一）發表針對民調結果評論。（記者廖振輝攝）

2017-11-19 11:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對行政院推出勞基法「一例一休」再修法，包括鬆綁7休1、提高加班工時及工時帳戶等彈性政策等，經濟系教授張清溪今指出，「一例一休」違憲，憲法對人民工作權有保障，勞基法中的「例假」規定勞工在特殊情況下才能工作，但政府無權規定勞動者不能工作。

台灣民意基金會今召開記者會發表最新民調，顯示近6成（60.5％）民眾贊成政院版勞基法修法，但也有3成（29.7%）反對，記者會並邀請學者專家出席評論。

台大國發所副教授辛炳隆指出，最初立法通過的「一例一休」的確是比較進步的立法，以限制勞動者對勞動的治理，來保護勞動者身體健康；麻煩的是台灣的低薪問題，導致許多勞工必須加班，限制勞工加班的自由時，也會讓許多勞動者反對一例一休。

辛炳隆擔憂，若7休1鬆綁，對於4週變形工時，就更有道理能4週工作24天，對勞工者身體可能產生不良引想，過去勞基法規範工作天數上限，但未規定勞動者能連續工作幾天，希望政府對此有所規範。

前立委、成大法律系教授許忠信指出，民進黨在勞基法修法捅馬蜂窩，是因時機不對，在台灣經濟最差的時候修法動輒得咎，若是在經濟奇蹟時修法，則不會有大問題；此外，台灣的中小企業，有許多趕工趕單的情形，因此需要彈性，讓中小企業能如期完工，這對中小企業的國際競爭力也非常重要，但一例一休就是欠缺這方面的彈性。

許忠信也質疑，他怎樣都找不到有一個自然現象，是7天輪一次，大自然中沒有「週」的制度，這是基督宗教的制度。他也說，週休一日國家的基本薪資和週休二日的國家不同，週休一日或是二日，應該與基本薪資連動，例如對若一週休五天的國家，基本薪資當然比較低。