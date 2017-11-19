台灣民意民調：賴清德滿意度近6成、蔡英文38.6％

台灣民意基金會董事長游盈隆（右二）今日舉行「一例一休、獨立公投與政府效能」全國性民調發表會，並邀請台大經濟系兼任教授張清溪（右一）、台大國發所教授辛炳隆（左二）、成大法律系教授許忠信（左一）發表針對民調結果評論。（記者廖振輝攝）

2017-11-19 10:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對行政院長賴清德施政，台灣民意基金會今發表最新民調，顯示高達6成（59.7％）民眾滿意賴內閣表現，2成7（27.2％）不滿意，與上月民調結果相比，滿意者上升2個百分點，但不滿意也上升6個百分點。

在總統蔡英文聲望部分，38.6％民眾贊同蔡總統領導國家的方式，但也有39.8％不贊同，和最近一個月相比，贊同者下滑5.1個百分點，不贊同者上升2.5個百分點。

在其他政策方面，現行公投法修正，有5成6贊成修改公投法，3成反對；5成8贊成蔡政府加速推動修正公投法，3成反對。

此外，近期西班牙加泰隆尼亞人獨立公投引發國際對獨立運動關切，民調也對「是否贊成蔡總統在任內舉行獨立公投」調查，顯示4成3贊成，但4成8反對，民眾看法分歧；至於「若台灣舉行獨立公投可能導致中共武力犯台」，4成9民眾認為還是不要比較好，但也有4成1認為不贊成因中共武力犯台因素就放棄獨立公投。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2017年11月13到15兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1074人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意基金會。