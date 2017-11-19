台灣民意基金會民調：6成贊成政院一例一休修法

台灣民意基金會發表民調顯示，6成民眾贊成政院勞基法修法。圖為行政院長賴清德。（資料照，記者劉信德攝）

2017-11-19 10:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕政府推動勞基法「一例一休」再修法，行政院版修法包括鬆綁7休1、工時帳戶等彈性政策。台灣民意基金會今發表最新民調，顯示6成（60.5％）民眾贊成此次勞基法修法，但也有近3成（29.7％）反對。民調報告分析，行政院長賴清德針對一例一休修法，贏得民心，獲得社會主流民意支持。

針對此次修法各項彈性政策，贊成者都超過5成。「有條件鬆綁7休1」有54.6％贊成、32.7％不贊成；「勞工每月加班時數上限自46小時提高為54小時，但3個月不得超過138小時」為58.9％贊成，29.5％不贊成；「休假日加班費核實計算」59.6％贊成、32.7％不贊成。

民調報告指出，對此次修法，各階層勞工中贊成者更都高達6成。在自營商、企業主方面，6成5贊成，2成1不贊成；在白領勞工方面，6成3贊成，3成反對；在藍領勞工方面，6成1贊成，2成1反對；在家庭主婦方面，5成8贊成，2成6反對；高階白領（包括管理階層）人員方面，5成7贊成，3成6反對。

民調報告指出，在政黨認同者方面，7成8民進黨認同者贊成，1成6反對；5成7國民黨認同者贊成，3成9反對；中性選民，5成1贊成，3成6反對。其他包括性別、年齡層、教育程度、全國行政區域都出現一面倒的過半數贊成的現象。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2017年11月13到15兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1074人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意基金會。