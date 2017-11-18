正義溫暖造勢晚會 陳其邁：打造高雄為經濟首都

2017-11-18 20:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委陳其邁今晚於高雄中正高工舉辦「正義、溫暖、陳其邁晚會」，現場超過萬名支持者，基隆市長林右昌、前內政部長余政憲、10多名市議員與80多位里長站台，場面熱絡。

陳其邁致詞時，數度感謝長廷、陳菊兩位市長為高雄奠定重要基礎，並承諾未來要積極將重北輕南的失衡翻轉，打造大高雄成為台灣的經濟首都，讓台灣「北天龍、南地虎」，讓高雄好就業、高薪資、人才充裕，發展高雄、看好台灣。

他也提到，高雄在台灣人心目中一直是第二個直轄市，也是重工業與國營事業重鎮，是台灣工業化發展中最重要的城市，許多人懷抱希望來到高雄實現夢想，而現在，正是全力拚經濟，實現高雄夢的時刻。

他呼籲「平衡南北、遷都高雄」，打造大高雄為台灣的經濟首都，並主張結合中央經濟發展政策、及各種前瞻建設經費，積極發展經濟，讓高雄子弟可回鄉有好工作。

陳其邁說，未來將戮力打造南部科技走廊、提升雙港優勢，讓高雄與東南亞經濟圈共同繁榮、推動傳產升級、建立智慧城市，讓高雄成為亞太經濟知識運籌中心。

他也期許自己未來要當經濟市長，推動經濟首都政策、提倡全民經濟，任何建設惟有創造出「就業」機會，才能創造市民經濟的成長，他擔任市長就是要拼經濟、繁榮高雄，打造經濟首都！

陳其邁強調自己歷任5屆立委，每屆都獲公督盟評鑑為優秀立委，也擔任過總統府副秘書長、行政院政務委員、民進黨副秘書長、高雄市代理市長，在代理市長任內，更讓高雄市港合一，中央地方歷練完整，盼望鄉親支持與疼惜，解決高雄的問題，完成大家共同的高雄夢。