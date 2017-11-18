回收「腳尾花」轉賣？ 竹縣議員要殯葬業者契約寫清楚

2017-11-18 20:43

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「腳尾花」到底該不該存在？國民黨新竹縣議員吳淑君要求縣府，管一管殯葬業長期有不肖者回收告別式上高單價鮮花，拿去轉賣，甚至連紅白場合都不分，有損消費者權益。但致力國內殯葬改革的新竹地檢署法醫楊敏昇則說，告別式有些布置用鮮花造價動輒數10萬，如果全部限用第一次，恐非升斗小民所能負擔，也顯得不夠環保。

法醫楊敏昇認同縣議員吳淑君關心消費者的權益，不過，從讓人人都能有尊嚴的告別，且讓所有在世親友能在一個溫馨、美好的環境中共同追思的角度，告別式場上例如花壇這類大型場布用的鮮花，就必須要容許讓殯葬業者可以回收再利用。

除了這類場布用花多半採租賃方式，並未賣斷給喪家，業者有權回收，花壇如果要全面使用新鮮花卉，光是花壇的造價就要好幾10萬，如果再加上整個會場的其他布置和租用，這對經濟狀況較不好的家庭，是個很大的負擔。

新竹市禮儀服務職業工會理事廖双台說，一般馬路上看到搭棚舉辦的告別式場，花壇大概是寬18台尺、深6台尺。業界以同樣的深度每台尺3000元計費，一個花壇要價大概就是5萬4000元。

周邊的布幔、牌樓、淨水區、地毯、座椅等的租借費用，大概一個基本典型的式場花費至少就要6萬元以上。

如果是個性化的告別式場，花壇必須重新設計、現場插花，同樣6台尺深、1台尺寬要價就從6000到8000元不等「起跳」，整個式場簡單的一定在30萬元以上，講究一點的就要花上百萬搭建。等於一個告別式場所用的花壇，用的是不是可重複使用？價差可以差到至少5倍。

吳淑君說，她長期跑紅、白場，發現很多時候告別式還沒結束，就有殯葬業者聚在外頭「虎視眈眈」式場內的鮮花。不僅把喪家租借的收走，就連喪家親友致贈的高單價蘭花盆景、高腳花籃等也都收去，稍作整理就拿去轉賣。

甚至還有業者用出租的，一盆蘭花一次收300元、500元不等，看準的除了喪家悲傷無心注意這類瑣事，也因國人不愛取用喪事留下的相關用品，這樣一來一往，剛好幫這些無良業者省了不少成本。

吳淑君認為，花壇這類的鮮花重複使用不是不可以，但應該要在契約中載明到底是「第幾手了」？所以，她要求縣府在殯葬業的定型化契約中，增列鮮花限定第一次、或是一次性使用的註記，以保障消費者權益。

廖双台說，國內並無法令明訂要求殯葬業者必須在契約內載明，告知喪家所使用的花壇等式場布置用花是不是「第一手」新鮮的，但他向來習慣會先口頭告知：花壇是重複用的，再根據消費者的意願做調整。

他也說，婚喪喜慶的現場布置各自有不同需求，就是廟會使用的，他也不會混為一「用」，國內業界普遍也有這樣的共識，因為這除了關係到商譽，也有道德層面的問題。

新竹縣政府民政處說，未來將加強對殯葬業者宣導，也會針對縣內公辦的殯葬設施，例如竹東生命園區和關西禮廳靈堂，透過契約要求業者不能使用「腳尾花」，如果被發現使用，不排除比照新北市「三犯」後，將之列為拒絕往來戶。