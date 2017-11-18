體總帶頭反直選 林德福：改革不是署長一個人的事

2017-11-18 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕體育署署長林德福日前分享本報新聞表示，他極力主張「理事長直選」，標準超越新版國體法，但怕支持體改的民眾不夠熱烈，日前林德福也在接受媒體專訪時直言，「改革不是署長一個人的事。」」

據《民報》報導，《國民體育法》修法後，條文規定國內單項協會組成應以開放人民參與為原則，同時也要求協會在明年3月20日內完成改選。體育署則主張協會理事長改由全體會員選舉產生。不料此舉引發許多體育單項協會不滿，中華體總主席張朝國上月，曾帶領許多單項協會理事長，前往國民黨中央黨部向吳敦義陳情。

「組織開放，是以開放參加為原則」

林德福於今年3月接任體育署長，正好國體法修正案也在進行中，條文共有4個基本精神，包括組織開放、財務透明、營運專業以及考核客觀。

林德福解釋，過往協會改選指要鞏固自己人馬即有機會當選，但開放全體會員直選後，將會增加許多中間選民，選出來的理事，如同200人改為2萬人，會更具代表性。

對於很多協會拒絕採直選的方式，林德福直言「我可以尊重你不採取直選，但請不要綁架其他想要更民主、更開放的協會，現在是法治、公民的社會，協會怎麼做要留給社會去評斷，我不願用懲罰性的手段逼迫協會。」

「改革不是署長一個人的事。」

體育署開放民眾線上報名成為協會會員，至今報名人數已超過2萬多人，林德福說：「目前參與人數還未達預期，希望關心體育的民眾能夠付出行動」

針對部分協會人員認為，競技體育屬於專業領域，若開放不懂專業的民眾加入，對會務推動可能會有阻礙。林德福說：如果台灣的協會組織良善，就不會有修法，就是因為要改變現況，才會催生出《國體法》的修法。他補充，「協會並不是可以撈錢的地方，體育改革究竟是良幣驅逐劣幣，還是劣幣驅逐良幣，要到最後才知道。」

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