大高雄公益完跑最終場 立委趙天麟：今晚不是結束

2017-11-18 19:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委趙天麟發起的大高雄38區公益完跑，最終場「兩萬人夜跑」今晚於高雄前金、新興、苓雅區登場﹔趙天麟帶領超過兩萬跑者，一起穿越市中心再返回終點，傳達他「運動新經濟」理念。

趙天麟進一步強調「今晚不是結束」，如果成功入主市府，將仿效東京馬拉松，讓高雄馬成為台灣首場國際金牌賽事，往世界七大馬拉松目標前進。

欲參選民進黨高雄市長初選的立委趙天麟，選擇以不同方式闡述個人理念，喜歡跑步的他、去年開始推出大高雄38區公益完跑，到今天最終場，共費時505天、累計跑完240公里，共有5萬人次一起跑步。

最終場選在前金、新興、苓雅，這是趙天麟自議員時期至今紮根十多年選區，意義非凡。

今晚兩萬人夜跑從文化中心出發，途經八一氣爆重建區、知名景點新崛江、三多商圈、最後回到文化中心，全程8公里，其陣營4名市議員參選人林智鴻、張以理、李雅慧、黃裕玲全程陪跑，展現團隊能量。

沿途不少民眾拿著各式各樣加油棒為跑友喝采，還有民眾自備鍋碗瓢盆、以「打擊樂」迎接跑者，跑友身上則配備發光小物，點點星光形成人河、照耀高雄夜空。

活動尾聲，趙天麟和與會高雄市民相許，要在成為金牌賽事的高雄馬再次相會，要讓大家在「運動新經濟」理念下，共享這座城市與台灣的驕傲。

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