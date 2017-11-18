黃偉哲成立後援會 找「哈佛學姐」助陣

2017-11-18 18:52

〔記者黃文瑜／台南報導〕「別人找我也不去！」台南民進黨市長提名參選人競爭激列，除了成立後援會外，還要找名人大咖站台推薦，PK大咖人氣！今日成立溪南後援會的黃偉哲也找了「哈佛學姐」呂秀蓮助陣。呂秀蓮除了「唯一推薦」黃偉哲外，還直接稱黃偉哲是「台南未來的市長」，完全沒有顧忌，她受訪時表示，「黃偉哲問政最好！」「不會再幫別人站臺」，力挺到底。也強調，台灣面對中國崛起，要以柔性實力戰勝，不能投降，盼台南成為維護台灣國際尊嚴與和平的基石城市。

哈佛學姐挺學弟，副總統呂秀蓮以「3間名校、3種專長、3公職」推薦黃偉哲，表示他最適合當台南市長，並送三盞明燈給黃偉哲「市長」，要溯源台灣歷史從台南開始，因此要重視台南的文化；第二盞明燈是謂智慧科學，讓古都成為智慧城市；第三盞明燈即是民主人權，期許黃偉哲能讓台南是維護台灣國際尊嚴與和平的基石城市。

呂秀蓮指出，中國一直想要併吞台灣，一個又強又大的國家，應該要對自己的「厝邊」好，而不是經常想要打壓，但台灣也有自己的柔性實力，包含民主、人權、和平以及台灣人的慈卑心，因此不能投降，要堅定意志，「辣椒不用大，會辣就好。」

最後呂秀蓮送上一條繡有五種語言的紫色領帶給黃偉哲，冀望在他帶領的大台南是能保有古都文化兼蓄科技創新的幸福城市。