盧秀燕、江啟臣爭出線 吳敦義：還有1年不急

2017-11-18 17:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對2018台中市長選戰，國民黨人選中，目前有立委盧秀燕、江啟臣兩人表態爭取出線，國民黨主席吳敦義今天表示，應該會進行非正式的評鑑，而且還要多做幾次民調來衡量、挑選；不過，距離選舉還有1年多，國民黨不宜太急躁，也不能太慢，會在適當時間挑出大家都能夠接受，且最有機會當選的人。

國民黨主席吳敦義今天至台中市烏日，參加「台中市六房媽祖觀光文化節」的活動，該活動是台中市六房媽祖主辦，邀請中部各媽祖神尊到烏日16里及大肚的中和、王田2里共18里繞境，今天是安座，25、26日進行繞境，吳敦義今天則是受邀到會場為媽祖神尊掛金牌。

對於國民黨在台中市市長選舉，不但立委盧秀燕及江啟臣兩人已確定要爭取出線參選市長，而且坊間已有民調出爐，進行對兩人的民調及與現任市長林佳龍民調的比較。

對此，吳敦義受訪時表示，現在知道有兩位黨內優秀人才，願意投入這場選舉，但黨內一定要有很公平公正的登記，國民黨應該會有一些非正式的評鑑 ，然後再考量用民調的方式，多做幾回、仔細的衡量，選出一個最好，而且最有機會勝選的人，來代表國民黨參選。

吳敦義表示，現在距離選舉還有1年左右的時間，所以國民黨不要太急躁，但也不能太晚，國民黨應該在最適當的時間，做最好的安排，挑出大家都能夠接受，最有機會當選者，這個很重要。