與藍私下交易法案？柯建銘批時力抹黑「與吳敦義沆瀣一氣」

被指與藍私下交易法案，柯建銘不滿並反批時代力量。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-11-18 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨天處理一例一休《勞動基準法》修法，卻傳出國民黨與民進黨私下交換，讓勞基法修法得以付委。對此，民進黨總召柯建銘今天下午在臉書上駁斥，並痛批時代力量操作帶風向、抹黑，做網路攻擊，「這何其不光明磊落不道德」。

柯建銘下午在臉書發出「又見操作 又見抹黑 總召如此回答」一文，以澄清外界的質疑。他先闡述民進黨立委為讓勞基法付委的艱辛過程，並點名時代力量立委徐永明以身體健康對勞動部長林美珠做人身攻擊，痛斥徐「這是本人從政25年來在立法院所見，台灣政治史上最沒有人性的一幕」。

對於時代力量新聞稿指出，民進黨為勞基法付委以促進轉型正義條例與國民黨交換一事，柯建銘則舉出過往為促轉條例做的努力證明。柯也說，時力在院會討論事項只會作秀、吃豆腐的方式提案，並反問「請問時代力量若如此重視促轉，為何委員會沒有提版本？」

柯建銘批評，時力今又故技重施、操作帶風向，如去年勞基法操作「郭台銘條款」抹黑民進黨，現以勞基法付委用促轉條例與國民黨交換，做網路攻擊，「這何其不光明磊落不道德」。

柯建銘質疑，若有交換，「我們何須昨天凌晨5點到議場門口提早遞案防止國民黨案海戰術，讓勞基法能順利付委」，連國民黨總召林德福都否認，道理自明。

柯建銘認為，時力這種操作手法，不禁讓他想起前幾天吳敦義以網路假新聞攻擊抹黑他及蔡英文總統，這種手段「與吳敦義毫無二致、沆瀣一氣。」