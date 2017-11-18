遠東獅子年會高雄登場 蔡英文邀「獅友」投資台灣

2017-11-18 16:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕第56屆遠東暨東南亞獅子年會，今天下午在高雄巨蛋舉行開幕式，總統蔡英文與高雄市長陳菊、高市議長康裕成均到場致意﹔蔡英文總統表示，今年是獅子會成立百週年，年會可以來台灣舉行、是台灣人的榮幸，她也向獅友們喊話，強調投資台灣、就是投資亞洲充滿前景的未來。

地主高雄市長陳菊也說，年會可以來高雄舉辦，是高雄的光榮、意義非凡，她代表全體市民感謝所有獅友。

第56屆遠東暨東南亞獅子年會11月17日到20日，一連4天在高雄與台南舉辦，開幕式今天下午在高雄巨蛋登場﹔主辦單位統計，共有來自遠東區與東南亞各國、及地主台灣，超過2萬6千名獅友與會，場面相當熱絡。

蔡英文總統、高雄市長陳菊、高市議長康裕成今聯袂出席開幕式，歡迎來自各國的獅友。

蔡英文表示，今年是國際獅子會成立一百週年，遠東年會來台灣主辦是台灣人的榮幸，誠摯歡迎亞洲各國獅友，來高雄與台南感受台南灣獨特熱情。

她指出，一百歲的獅子會除了是全球最大國際服務組織，且保有源源不絕的活力，秉持獅子精神不斷追求公益服務和創新變革，而創新和變革同樣是台灣努力目標。

蔡英文說，過去一年來，政府透過各項改革工程推動，一項一項克服長久存在的問題，帶領國家、社會往前走，同時間台灣景氣轉好，各項經濟指標成長，台灣企業跟民間組織創新轉型在政府帶動下也持續加速，並且在市場資金進駐與人才方面，和全世界、特別是崛起的亞洲，有更多元與深入交流。

她舉高雄為例，在市長陳菊領導下，港灣城市產業與各項軟硬體建設陸續整合到位，實現大高雄城市轉型，不只提升市民生活品質，更要讓高雄成為面對新南向國家的關鍵一步，中央到地方、政府到民間，正在具體行動證明，台灣對區域繁榮發展能發揮積極的貢獻。

小英也獅友邀請一起投資台灣，參與台灣與亞洲各國的跨國合作，她強調投資台灣、就是投資亞洲充滿前景的未來。