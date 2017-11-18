丁守中5度選北市 被看好的他連說「很好啊！」

2017-11-18 15:32

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨籍前立委丁守中宣布參選明年台北市長選舉。國民黨立委蔣萬安連番稱許「很好啊」！並強調，自己目前專心做好國會工作；立委李彥秀則表示，丁每次初選都有準備，只要黨內有公平機制選出最可能勝選的人選，「抬轎、坐轎」「不管是誰都責無旁貸」；立委曾銘宗則說，丁在國會的表現有目共睹，對其參選表示歡迎。

丁守中正式宣布投入2018年台北市市長選舉，成為史上唯一5度挑戰台北市長大位者。丁同時邀請前行政院長毛治國、張善政到場站台助陣。近期被看好的國民黨籍立委，包含蔣萬安、李彥秀、曾銘宗，也對此表達意見。

蔣萬安受訪時連番稱讚「很好啊！」表示丁在立院有多年經驗，其出面參選代表黨內人才濟濟，且毛治國、張善政也都是很有經驗的政務官，願意出來給丁提施政建議，表示他們認同國民黨中出來參選的人選。

蔣萬安也表示，國民黨中央應該在接下來規劃初選辦法，目前他還是專注於立法院問政，尤其是全民關注的一例一休、軍人年改及慶富案，身為「勞基法」修法小組召集人，他會把手邊工作做好、專心問政，也做好選區服務。

李彥秀讚丁守中為這一戰準備很久，且每次初選都有準備。她說，無論如何都要經過初選，黨內人才濟濟，因此不管資深、資淺，都應有公平的機制，來看誰有能力跟現任市長柯文哲一戰，若用全民調也是能選出不錯的人選。

李彥秀強調，不管未來在哪個角色，她都會做好，未來有能力（參選）者，不管是她、蔣萬安或任何人，不管是抬轎、坐轎，都應責無旁貸、全力以赴。她建議，黨中央應有大戰略，要針對可能人選進行民調，才能知道誰是最強的。

曾銘宗稱讚丁守中曾任多屆立委，在立法院的表現有目共睹，他對此表達高度敬佩，對丁參選也表達歡迎。他說，黨有黨的機制，會透過公平機制推選出最有勝算的候選人，只要是透過機制產生的人選，他都會全力支持。

至於是否有參選規劃，曾銘宗強調，他是事務官出身，擔任不分區立委已超乎其人生規劃，因此現階段是把此角色扮演好。他表示，無論在財政或內政委員會，他都獲得優質評鑑，他會繼續努力，為國家經濟做出貢獻。