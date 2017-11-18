大坑風景區開發受阻 中市府擬放寬限制

2017-11-18 15:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕前市府推動大坑風景特定區計畫，市議員曾朝榮今天說，開發受法令重重限制，地方未蒙其利先受其害，希望市府重視解決。市府表示，正辦理相關檢討作業，將放寬「農業區」、「風景區」開發限制，檢討不必要的公設保留地及土地使用分區。

為促進大坑風景區整體開發及維護景觀資源，內政部要求市府訂定大坑風景特定區計畫，面積逾3500公頃，103年4月生效，除少數住宅區、遊憩區，其餘大多劃為農業區。此處農業區允許使用規定比照保護區，比一般農業區嚴格，幾乎不能開發。

曾朝榮說，市府強力通過大坑風景特定區計畫，許多地方被劃為農業區，除規範不能蓋農舍，還設下許多不合理的都市計畫規定，如：土地開發至少要1公頃，東山路的建築要退縮12米等，法令重重限制，導致大坑地區發展受阻，希望市府重視改善。

都發局長王俊傑說，市府目前正辦理通盤檢討、主要計畫及細部計畫拆離作業，將朝以下5大方向進行：1、開發許可機制轉換與簡化變更原則。2、放寬「農業區」、「風景區」開發限制，都市計畫發布前編定「建」地目的農業區土地，得興建自用住宅；「風景區」土地若無風景區可供整合達申請開發規模者，不受基地面積應大於1公頃限制。

3、車籠埔斷層帶兩側的使用分區與公設用地，將評估土地使用分區與調整容許使用項目。4、檢討不必要的公設保留地及土地使用分區，如：橫坑溪、濁水溪等野溪所劃設的綠地用地，第3種遊憩區（交通轉運功能）。5、擬將「臺中市大坑風景特定區景觀審議委員會」改由「臺中市政府都市設計審議委員會」進行審查，特殊基地經都設會同意後，免受退縮規定限制。