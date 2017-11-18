楊文全批陳金德農地政策為選舉 陳：過多的政治聯想

2017-11-18 15:08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，農地政策引發極大爭議；前宜蘭縣政府農業處長楊文全表示，陳金德退稅及罰自己所有的違規農舍，都是選舉花招，根本沒有提出具體的農業政策；陳金德回應，他的農業政策是要回歸行政單位的合法程序，過多的政治聯想，不予回應。

楊文全長期為縣府做農村規劃，亦是「倆佰甲」的發起人，在員山鄉深溝地區推行友善耕作，曾擔任宜蘭縣政府農業處長，任職期間，頒布「宜蘭縣興建農舍申請人資格及農舍建築審查辦法」，想遏阻農地炒作，卻引發反彈，辦法推行施行半年多就被廢止，楊也因此遭到撤換，任期僅1年多。

陳金德上任後，即宣布退還房屋稅加價稅金，並強調農地政策將回歸法制面，依法裁罰，首張罰單就先罰自家「白馬花園」農舍，開出6萬元罰單，限期3個月改善，為堅定「農地農用」的立場，他還捐出縣長任內薪水200多萬元，給蘭陽農業發展基金會，做為農地農用永續發展使用。

楊文全昨參與縣政府舉辦「青年vs友善農村」論壇，談自己在宜蘭推展友善耕作的成果，他受訪時表示，陳金德上任後的農地政策根本是選舉花招，只是想把焦點移到自己身上，感覺像做了不少事，但根本提不出具體對宜蘭農業有幫助的政策。

楊文全認為，陳金德憑什麼講農地自治法規都違憲，難道縣府的法規小組都是笨蛋？都在立違憲的法律，陳金德既然說要回歸法治處裡農地議題，那自己的農舍違規的部分就應立即恢復原狀，怎麼可以罰款完、捐完錢就想了事，違法事實卻仍然存在，難道是想用「6萬塊護一生？」

陳金德回應，繳交罰單，是因為擋土牆違規是發生在他擁有的期間，現在已非該農舍所有權人，無權代為回答；至於宜蘭的農業政策，一直是延續的，政策沒有變動，只是在不同時期，用不同的方法達到政策目標，現階段就是要回歸行政單位的合法程序去處理爭議，過多的政治聯想，不予回應。