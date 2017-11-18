竹市辦國民黨慶 180位青年宣誓入黨

國民黨新竹市黨部今舉辦123週年慶活動，主軸定為「革新、團結、重返執政」，號召180位青年宣誓入黨，由黨主席吳敦義到場監誓。（記者王駿杰攝）

2017-11-18 12:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨新竹市黨部今舉辦123週年慶活動，主軸定為「革新、團結、重返執政」，號召180位青年宣誓入黨，由黨主席吳敦義到場監誓，希望新進青年能為國民黨活水不斷，薪火相傳，現場吸引百餘名黨員、民眾，歡呼聲不斷。

吳敦義致詞時指出，台灣被日本殖民51年，國民黨經8年浴血抗戰，全體國軍奮勇爭先，犧牲流血將台灣光復，接手治理國家數十年來得到不錯的成績，在總統蔣經國治理下，展開十大革新、十大建設，成為亞洲四小龍。

吳敦義說，今年國民黨123週年慶，除緬懷先賢、先烈締造中華民國的艱辛，國民黨也要革新、團結，2018選舉就在眼前，只要能推出最適合、有能力、有機會當選的候選人，就能贏得勝利、重返執政，再次締造中華民國的政風清廉、和諧與經濟繁榮。

國民黨主委呂學樟指出，今天國民黨被踩在腳底下蹂躪、糟蹋，藍營一定要檢討，為何國民黨對民意走向掌握無法跟上潮流，但凡走過必留下痕跡，國民黨曾創下中華民國榮景，在歷史上絕對記上一筆，雖然歷經2014、2016選舉大敗，但藍營一定要痛定思痛，再創佳績。

另外，為響應「重建社會公益、提振價值初衷｣的活動主軸，共募集1200斤在地台灣米及日常用品致贈給6個公益團體，並與企業界贊助推出「黨徽便當」，發起滿千元送2個黨慶限量台版紀念便當活動，盼黨員能踴躍響應小額捐款，助國民黨重返執政。