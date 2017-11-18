爭取參選 丁守中：只要有公平初選制度就沒問題

丁守中說「過去輸了，我是魯蛇沒關係，但台北不能當魯蛇」。（記者黃耀徵攝）

2017-11-18 12:31

〔記者蕭婷方／台北報導〕前立委丁守中今舉行記者會表態參選下屆台北市長，由於丁守中自1994年起，連續四度爭取國民黨台北市長候選人提名，但都敗陣，這也是丁第五度爭取投入台北市長選戰。面對媒體詢問是否擔心黨內初選戰況，丁答，「我想只要有公平的初選制度，就沒問題」。

丁守中從1994年起，四度爭取國民黨台北市長候選人提名，首次對上前市長黃大洲、1998年、2006年及2014年分別對上前市長馬英九、郝龍斌及黨中央委員連勝文，但都敗陣。

明年台北市長選戰被視為國民黨能否再起的關鍵一役，國民黨台北市黨部日前已初步完成所有有意、或可能參選人意願徵詢。

前立委丁守中今率先表態，上午在台灣金融研訓院菁業堂舉辦「參選台北市長」說明會。媒體詢問目前藍營多人均表態要參選北市長，是否擔心黨內初選競爭？

丁說，黨內有初選制度，才能選出最強的人選，「我想只要有公平的初選制度，就沒問題；這次初選我有信心，我準備得最久，有信心讓台北繁榮。」

丁也坦然於說明會上分享過去四度黨內初選「讓賢」心情，「過去輸了，我是魯蛇沒關係，但台北不能當魯蛇」。

目前有意參選者有總統府前副秘書長羅智強、行政院前發言人鄭麗文，國民黨立委蔣萬安則在各界勸進下，對參選持開放態度；國民黨北市議員王鴻葳日前在市政總質詢時指出，外界盛傳一位醫界人士也向國民黨市黨部告知有參選明年台北市長意願，該名人士就是前北市副市長邱文祥。