和長輩做凍齡操 賴揆讚屏東長照全國做最好

屏東長照獲肯定。（記者羅欣貞攝）

2017-11-18 12:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕行政院長賴清德今天（18日）上午參訪屏東縣推動長照2.0 C級巷弄站，在縣長潘孟安陪同下到屏東市信和社區活動中心了解延緩老化凍齡計畫的成效，他和社區長輩一起合奏音樂、同做凍齡操，他還笑說，之前衞福部長跟他說各縣市看了一遍，屏東做最好，他還反問「會比台北市卡好嗎？」如今看了真的沒錯，屏東是全國做得最好的縣市。

屏東市信和社區在104年7月成立社區照顧關懷據點，106年加入屏東縣第一組長照2.0計劃團隊，3月完成C級巷弄長照站揭牌；縣長潘孟安表示，屏東縣社區關懷照顧據點已達280處，是長照2.0 C級巷弄站的堅強後盾，未來可以深入偏鄉村里照顧更多長輩，長照站不是只帶長輩唱歌、供餐而已，還引入園藝治療、合唱團、歌舞團活動，以科學化測試掌握每位長輩的體適能，設計適合長者的運動延緩老化，達到凍齡丶逆齡效果。

行政院長賴清德帶領衛福部長陳時中等政院團隊，和老人家們一起拿著鈴噹，隨著音樂合奏，接著觀看長輩「過7關」做體適能檢測，最後再全場跟著老師做操，訓練核心肌群，長輩們臉不紅氣不喘，讓來賓們佩服不已。

賴揆表示，蔡英文總統知道他到她的故鄉屏東，希望他可以代為向大家問好，對於故鄉鄉親的關心與支持，蔡總統都非常感謝。此外，他的背景是醫生且是復健系畢業，知道這些體適能動作及音樂療法等，雖然看起來簡單，但對身體及心理健康都很有助益。

他還說，信和社區這個關懷據點很不一樣，有專業老師帶領，讓長輩延緩老化、維持健康。衛福部陳時中部長也說屏東的長照是全國做得最好的。希望這套健康促進的經驗，能推廣到台灣各縣市及社區，除了讓屏東鄉親愈來愈年輕、健康，也讓台灣所有長輩更健康、快樂，更有尊嚴。

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