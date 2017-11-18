手搭手化解尷尬 民進黨高市長5參選人同台互動微妙

民進黨立委劉世芳（前排左一）、管碧玲（前排左二）、林岱樺（前排左三）、趙天麟（前排右二）、陳其邁（前排右）5人伸手搭在一起，象徵團結化解尷尬。（記者陳文嬋攝）

2017-11-18 11:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄五甲關帝廟今舉辦「敬惜字紙遶境」活動，有意參選高雄市長的民進黨5名立委均到場，5人互動微妙，拚場意味濃厚，在廟方巧妙促成下，5人伸手搭在一起，象徵團結化解尷尬。

高雄五甲關帝廟今年創廟滿百年，今天舉辦「敬惜字紙遶境」活動，吸引上千人參加，有意參選高雄市長選舉的民進黨立委劉世芳、陳其邁、趙天麟、管碧玲、林岱樺均到場參與盛會，場面熱鬧滾滾。

劉世芳表示，5名參選人都是立法委員，平時在立法院經常碰面與互動，且民進黨是團結的政黨，不管初選競爭如何激烈，民進黨都是團結一致，秉持為高雄市民服務的心態。劉世芳肯定廟方對文字、人文的敬重，宮廟中難得一見尊重人文歷史活動，除了深受地方景仰，對人文歷史很有貢獻，更經常舉辦濟助活動贈百米，將保留為特種宗廟。

立委陳其邁說，5人經常在立院碰面、聚會，也是國會共同打拚的夥伴，在地方也是好同事，選戰靠各自經營，一步一腳印，爭取選民認同，他深信說實話、做實事，兄弟登山各自努力，祝福大家心想事成，兄弟姊妹感情不變。

立委趙天麟強調沒有較勁意味，自己是來湊熱鬧，5人感情很好，都是良性競爭，互相加油、打氣，團結一致對外，未來將焦點放在政策，舉辦更多辯論會，讓更多選民看見。

立委管碧玲笑稱今天不談選舉，廟方保留在地文化特色，她特地前來參加宗教盛會，希望神明保佑地方平安，學子都能中狀元。

立委林岱樺表示以心為眾生，就沒有你我，笑撇5人較勁話題，她說，廟方盛會是地方大事，宗教教育社會人心，一定要來支持，她的選戰以民意為依歸，民意就是最重要的策略。