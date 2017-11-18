與滾球身障選手較勁 馬「哈哈哈哈哈」笑回慶富案

前總統馬英九離場時，以大笑5聲回應媒體關於慶富案之提問。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-18 11:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕慶富案案情撲朔迷離，總統府昨直指相關決策招標都在馬政府期間。前總統馬英九今早出席地板滾球運動會活動，與身障選手同場較勁。馬被問及慶富案，僅「哈哈哈哈哈」大笑5聲，未回答旋即離場。

馬英九今出席中華民國腦性麻痺協會「2017全國地板滾球運動會」。活動中，馬不但負責開球，在活動尾聲，馬離去前，還意猶未盡地特別邀請在場身障選手參賽、同場較勁，分屬藍隊的馬，最後以些微差距擊敗現場選手。

馬英九致詞時，表示身障朋友只要多走出戶外，效果都很好，他個人喜歡運動，剛剛是跑完步、游完泳才來（活動），若能天天運動，能讓大腦增加分泌安多酚，絕對有益身心發展。

馬英九本次不免俗地細數任內政績。他表示，在他任內，政府在2009年發表了「身心障礙白皮書」，且2014年將國際性的「身心障礙保護法」變成國內法，讓我國身障保障提升至國際水準，8年來，更將全民體育比例從20%提升至33%。

馬英九與身障選手們完成比賽後，媒體於離場時提問馬是否擔心蔡政府指控慶富案決策都於其任內，但馬英九僅微笑望向媒體一眼，並大笑5聲「哈哈哈哈哈」後，旋即從容離場，驅車離去。