丁守中宣布參選北市長 張善政、毛治國到場力挺

前國民黨立委丁守中（右二）今舉行記者會表態參選下屆台北市長，前行政院長張善政（左二）、毛治國（右一）到場力挺。（記者黃耀徵攝）

2017-11-18 11:21

〔記者蕭婷方／台北報導〕前立委丁守中今舉行記者會表態參選下屆台北市長，這也是丁第五度投入台北市長選戰，前行政院長張善政、毛治國到場力挺。

丁守中自1994年起，連續4度爭取國民黨台北市長候選人提名，但都敗陣，此番第五度參選，就以「永不妥協 拼台北的驕傲」為主題。

此次丁邀集前行政院長張善政、毛治國，前勞動部長陳雄文，前政委馮燕及前衛生署署長業金川等人共組市政顧問團，分別為智慧城市、市政建設、大眾運輸、社福及醫療政策提供意見。

丁守中指出，北市經濟越來越蕭條、貧富差距擴大，城市競爭力一年間還下降22名；台北9成的年輕人也因低薪、經濟停擺對未來感到悲觀。

他並在今天的演講中提出首波政見，創新創業方面，主張「全力招商引資不反商」；為市府帶入「時間成本」概念；大幅提增容積獎勵加速都市更新；增加社區小巴服務達家戶最後一哩。

此外，針對北市長柯文哲上任後砍重陽敬老金，丁主張要恢復重陽敬老金；公共托育部分，提出一校一公托、或一校一樂齡中心。

丁守中也提出訂定「最低生活工資」，主張北市生活費較高，勞工薪資要依照北市生活物價指數訂定、要取代最低工資。

國民黨籍立委羅明才、李彥秀、蔣乃辛，北市議員歐陽龍、吳志剛、厲耿桂芳、秦慧珠、李傅中武、李芳儒、汪志冰、吳世正今也到場力挺。