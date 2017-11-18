被指與慶富獵雷艦案有關 馬英九笑了

2017-11-18 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕慶富獵雷艦案風波未平，行政院長賴清德日前公開表示，「時間是發生在2014年期間，這是哪朝發生，這是非常清楚，不必多做解釋，社會看得很清楚」。前總統馬英九今天出席活動時，被問及是否擔心獵雷艦案，他雖然未回答問題，卻大笑了幾聲，隨後離開。

馬英九上午出席中華民國腦性麻痺協會舉辦的「2017全國地板滾球運動會」，在致詞時表示，他在台北市政府服務8年，感覺到所有身心障礙團體接觸到運動，效果都不錯，他也喜歡運動，若天天運動，大腦分泌的安多酚會增加，讓人感到自信、愉快，有利身心發展。

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