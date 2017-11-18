藍綠私下交換法案？ 傳蔣萬安怒嗆黨鞭林德福

立委蔣萬安不滿總召林德福、書記長林為洲私下與民進黨團總召柯建銘私下溝通。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-11-18 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕立法院17日處理《勞動基準法》一例一休修法，有媒體指出，國民黨團一例一休小組召集人、立委蔣萬安，不滿總召林德福、書記長林為洲私下與民進黨團總召柯建銘私下溝通，蔣萬安怒嗆「雙林」舉棋不定，並要求黨團態度不能搖擺。

據《中國時報》報導，林德福、林為洲與柯建銘本週3人私下會面，企圖交換法案，柯建銘將本會期即將要處理的30多項法案攤開，讓林德福勾選，交換《勞基法》修正草案付委審查、中選會人事同意案、明年度中央政府預算順利通過。林德福則勾選《促進轉型正義條例》、《公投法》，並在近日和蔣萬安溝通。

蔣萬安堅持不能退讓，不能交換，他表示，本週輪值衛環召委，天天安排勞動部專案報告，「時代力量5席立委都來，親民黨也堅持不同意付委，只有國民黨態度最搖擺！」

林德福回應，交換的說法根本亂講，如果真的要交換，何必要佔領主席台，和民進黨進行拉扯。柯建銘也表示，國民黨沒有回應，但確實曾經就《勞基法》的問題溝通多日，包括聯席審查、開幾場公聽會、由誰主審、用表決讓法案付委等。