弄錯「惡性腫瘤死亡率」數據引恐慌 議員急發道歉聲明

2017-11-17 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市國民黨籍議員顏政德今在議會指出，新竹市東區連續3年名列惡性腫瘤死亡率的全國前20大鄉鎮區，令新竹市長林智堅和新竹市衛生局大感震驚，當場要求相關單位釐清。經向衛福部查證後發現，數據與排名有誤，顏政德晚間也緊急發聲明向市府與市民道歉。

根據《蘋果》報導，顏政德在質詢時指出，他看到「惡性腫瘤佔死因比率」資料時發現，新竹市東區連三年在前20大名單上，103年是前10大，104年和105年都是前20大。他也指出，102年新竹市香山區也曾名列第10，要求市府提出對策。該數據令林智堅和衛生局相當詫異，當下便要求有關單位查明。

在清查完衛福部所有數據資料後，市府發現香山區102年到105年癌症死因比率及全國排名分別是34.62％（排名17）、29.77％（105）、29.68％（127）、28.2％（134），有逐年下降的趨勢。東區102年到105年癌症死因比率及全國排名分別為29.28％（145）、29.47％（116）、28.93％（154）、28.02％（146）也是下降，跟顏政德所指不符。

晚間顏政德在臉書上發聲明表示，「從來自我要求嚴格的我，居然犯了資料計算錯誤。」，他強調，「經過這一個事件的發生，深切了解因為疏忽造成的困擾，未來政德對於任何資料及數據的採用一定會更小心謹慎。」