7休1鬆綁完成一讀 林淑芬：我知道我來自勞工階級

2017-11-17 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修正草案，其中有條件鬆綁7休1，今早在朝野抗爭、一片混亂中完成一讀。民進黨立委林淑芬在臉書表示，「我一直記得自己是農人跟勞工家庭的出身背景，知道修法時程高層已有定見，但反對鬆綁工時管制的立場，我從未改變。」

勞動權益將走回頭路

根據《民報》報導，林淑芬提到，以往物流業龍頭「黑貓宅急便」做得到強制7休1，願意在星期日的時候不收件，讓工作人員也不用送件。但勞動部此次修法放寬7休1的規定，將導致同業競爭下，老闆再度叫員工周末出勤，勞動權益將走回頭路。

林淑芬直言，宅配物流業在去年修法後，7天終於休1天，「結果現在法律修惡後，雇主哪天可能就會跟員工說，我們的獲利下降了，為了大家一起來創造雙贏，來討論十四休二吧」，林淑芬表示，上述狀況很有可能發生，應把真正的把關機制做足。林淑芬也質問勞動部，在目前的法規與函釋中，適用4週變形工時與責任制的產業，都已經排除在7休1的限制外了，到底還有哪些廠商彈性不夠？

「一例一休」政策汙名化

另外，林淑芬認為「一例一休」政策被汙名化，其中可能與一例一休修法之際，遇上近年勞檢件數增加有關。許多業者接受勞檢被處罰後，將責任完全歸咎給「一例一休」，使得「一例一休」成為眾矢之的，要求再度修法。

林淑芬在臉書表示，自己童年時是靠著當時母親住工廠一個月4000元工資養大4個小孩。小學二年級就開始當童工，皮包工廠、做鞋子工廠、搬磚塊，後來在家裡做手工，還發生自己的姑姑、表妹、同學、朋友發生沖床壓斷手指頭的事件。林淑芬說「因為我知道過去的我來自勞工階級，未來離開立法院時的我，也是勞工階級。」

文末林淑芬寫到，一讀同意，「同意交付委員會審查」，不等於同意「行政院勞基法修法內容」。與民進黨立委江永昌今強調，按下同意票不代表改變立場，而是希望讓法案在委員會中有更多討論，兩方說法不謀而合。