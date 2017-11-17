中壢事件40週年 民進黨推戶外解謎遊戲

2017-11-17 19:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨青年部今（17）日在中壢角礫咖啡召開「青新桃城季」宣傳記者會，推出「中壢事件四十周年」紀念活動，不僅有2天動態的戶外解謎遊戲，還有室內靜態的名人座談，分享「故事」如何凝聚在地意識及如何重構歷史二維向度並贈送電影票，號召青年傾巢而出，一起瘋家鄉。

民進黨副秘書長徐佳青表示，桃園人口平均年齡38歲以下，為六都之中最年輕的城市，擁有較多實驗與彈性的空間。年輕的城市更應該重視過去歷史的重構與分享，認識在地歷史有助於自我認同的型塑與文化傳承，鏈結起新生代與土地環境的斷裂記憶。民進黨青年部副主任何孟樺進一步表示，本次推出青新桃城季，希望透過趣味的解謎遊戲結合在地歷史事件，以城市作為故事的載體，注入青年的活力，並為地方創生投入新契機。

民進黨前主席許信良表示，中壢事件是民主運動的起點，當時他正值30多歲，見證青年世代如何在保守風氣中嘗試掙脫權力的箝制，並在中壢事件之後，前仆後繼地投入政治。在風起雲湧的七零年代，長期致力於紀實民主運動的攝影師邱萬興自高中起也從未缺席，非常樂見青年用多元的方式親近公共議題，歡迎大家本週末到「中壢藝術館」參加中壢事件40週年「狂飆的年代」學術研討會，一同開啟地方風采對話視窗，凝聚在地新方向。

在地青年團隊「A5遊戲工作室」負責人呂權哲表示，製作遊戲就像拍電影一樣，不僅能突破時空的侷限、打造真實場景，任何人都能是拯救民主的主人翁。在有限的時間內親身體驗劇情，一步步了解中壢事件發生的脈絡，並由自己來創造結局。

何孟樺最後表示，本週適逢中壢事件40週年，青年部用活潑的方式貼近青年，縫合起世代距離；同時，週末白天在中壢藝術館有「中壢事件研討會」，晚上青年部則安排「我只是個計程車司機」特映會，歡迎青年來到中壢，貼近城市，聽見故事