嘉縣文觀局2案共2200萬元預算喊刪 表決後未刪過關

2017-11-17 17:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會今天進行嘉義縣107年度總預算案聯席審查會，藍營縣議員認為嘉義縣文化觀光局大地藝術季1000萬元、世界搏茶會1200萬元預算編列太多，要求大地藝術季全刪，世界搏茶會刪400萬元，泛綠議員則認為此預算有必要，支持通過；經表決藍營4席要求刪除，泛綠6席贊成通過，此案通過聯審進二讀。

國民黨縣議員詹琬蓁、李國勝、吳思蓉及蔡信典今天在審查嘉縣文觀局預算時指出，縣府財政困難，大地藝術季已連辦3年，縣治特區附近已花數千萬設置藝術品，也未見效益，窮縣應要省著花，而世界搏茶會經費從去年600萬元，今年800萬元，明年竟要花1200萬元，今年已辦得很好，提議刪除400萬元，維持和今年相同預算即可。

民進黨縣議員蔡鼎三則說，透過藝術行銷可帶動藝術文化經濟，明年嘉義縣要辦台灣燈會，結束後有世界搏茶會和藝術品，應可帶動一波波熱潮；無黨籍議員姜梅紅則說，藝術無價，嘉義縣要發展、帶動觀光，不應刪除。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，縣治特區區塊大，多年來在當地設置藝術品，吸引許多民眾前往，甚至有外國人特地來看展品，在此行走散步欣賞藝術品，可培養藝術氣息，也促進觀光；世界搏茶會則是要推廣嘉義縣知名的阿里山高山茶，明年還會邀請在地藝術家參與。

由於藍營議員堅持刪除，聯席審查會主席陳柏麟裁示表決，在場10位議員贊成刪除者有國民黨縣議員詹琬蓁、李國勝、吳思蓉及蔡信典舉手，贊成通過的有林秀琴、詹金繪、姜梅紅、蔡鼎三、黃芳蘭及陳文忠舉手，此案一毛未刪通過聯審進二讀。