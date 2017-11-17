慶富人府 徐國勇：馬時代見高官 蔡時代只見到文官

2017-11-17 16:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕行政院發言人徐國勇今天（17日）下午隨賴清德院長下鄉到屏東縣，媒體詢問慶富案時，他強調，如果沒有之前的聯貸案，就沒有後面付款的問題，因果關係不能錯亂，就讓司法好好處理，至於懲處名單，尊重國防部在更完備後再公布，時間會在年底前。

徐國勇說，慶富案是前朝時代就決定的案子，既然已經決定了，在整個案子還沒有爆出來之前，國防部按照法律規定就只能付款，國防部的付款裡面有主計、審計等單位來審核；全案司法都已在調查，相關資料也移到法務部；至於行政調查部分，行政院的立場就是全面、徹底、沒有上限，司法調查則由法務部依權責處理。

至於懲處名單，國防部原是希望能在今天甚至昨天出來，不過，國防部後來認為，有些部分還必須加強，這就要尊重國防部，而且上次行政院副院長在記者會時也是跟大家承諾，在年底前會把整個懲處名單向外界說明。

至於付款問題，徐國勇也說，國防部講得很清楚，不是挪用，而是按照契約規定必須付款，裡面就牽涉到，到底誰進總統府？見了誰？誰有沒有權利去處理這件事情？總統府也已經講得很清楚，慶富他們進到總統府的整個時間和見的人，在馬政府時代見的人層級是非常高的，甚至見了副祕書長，可是在民進黨時代，見到的兩個都是常任文官起來的，跟職權無關的，譬如說黃志芳，那是談新南向，另外是負責管控典禮的主任，見的人能不能處理事情、有沒有權力才是重點。

徐國勇還說，最重要的是，當時決定聯貸是怎麼一回事，應該把重點畫清楚，如果沒有這個聯貸案，後面就不會有所謂第三次的付款，國防部去付24億的問題，源頭要搞清楚，整個的因果關係不要錯亂，我們尊重司法，讓司法去好好處理，這是辦一個案子分析一個案子的正確態度。