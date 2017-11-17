接任台中市法制局長 吳梓生律師：給市民有感的法制局

2017-11-17 16:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府法制局長陳朝建出任中央選舉委員會副主委，市府今天宣布，遺缺由前台中律師公會理事長吳梓生接任。吳梓生說，接任法制局長是新的挑戰，他也樂於接受挑戰，盼未來能在陳朝建局長建立的基礎上一起努力，帶給市民有感的法制局。

市府指出，吳梓生擁有國立台灣大學法學碩士、美國杜克大學法學碩士學歷，具備台灣、美國律師資格，曾任台中律師公會理事長、中市府公害糾紛調處委員會委員，現為群展國際法律事務所合夥律師。吳梓生的父親是國內知名律師吳闖，也曾任台中律師公會理事長。

吳梓生律師研究所專攻公法，對於憲法、行政程序法、行政救濟法及管制理論具深入研究，而在超過20年的律師執業期間，以智慧財產權、政府採購（公共工程）及促參法、涉外商務、仲裁等專業案件為主，能力備受各方肯定。

吳梓生說，擔任律師公會理事長期間，就與法制局經常互動，他肯定法制局的同仁都非常優秀，也在陳朝建局長的帶領下，展現積極的活力，走出市府幕僚單位的框架，在消費者保護、法律扶助諮詢、調解業務上，充分展現對市民的貢獻，未來他將與同仁在現有基礎上一起努力，帶給市民有感的法制局。

他也說，法制局除了為民服務業務外，同時是市長與市府的法律顧問，而公部門必須依法行政，因此他也將協助市府在謀求市民福祉同時，保障市民基本權利，平衡各種利益與價值。