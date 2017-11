國民黨主席吳敦義。(資料照,記者張嘉明攝)

2017-11-17 17:21

〔即時新聞/綜合報導〕工研院前主任杜紫宸與弟弟杜紫軍,上月中在臉書上成立「敦請張善政先生出馬救台灣」粉絲團,盼張善政能出來選2020總統;但杜紫宸昨天卻指出,聽聞國民黨主席吳敦義對此「極為不滿」,他則笑回「Who cares?」還酸「有人在乎小平頭在乎什麽嗎?」。杜紫宸今下午更直言,2020小平頭選總統他幫不上忙,但要讓他選不上「I can do something.」

杜紫宸似乎是與吳敦義槓上,今天下午又在臉書表示,「2020小平頭想出來選總統,坦率地説,我實在是幫不上忙」,但若要讓他落選或是得票數低於朱立倫2016總統大選的紀錄,「I’m pretty sure that I can do something.(我很確定我可以做點什麼)」。

杜紫宸昨在臉書上表示,「政壇某重要人士」私下告訴他,對於推舉張善政參選2020總統一事吳敦義「極度不滿」,但他則不以為意,淡淡的笑回「Who cares?」杜紫宸還酸說「我很好奇:台灣現在還有人在乎小平頭在乎什麽嗎?」

杜紫宸臉書全文: