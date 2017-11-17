國民黨、時力罷投中選會人事 他們這樣解釋…

2017-11-17 16:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今天行使中央選舉委員會人事同意權，國民黨團、時代力量黨團立委均未進場投票。國民黨團書記長林為洲說，主委陳英鈐等人深綠色彩明顯，因此拒絕進場投票；時力黨團總召徐永明則解釋，主因是認為被提名人問卷回覆態度與過去有差距。

立法院今行使中央選舉委員會人事同意權，民進黨團祭出甲級動員，68席立委全數完成投票，親民黨團4席立委也進場投票，但國民黨團34席、時代力量黨團5席立委，全數未進場投票。

投票結果，主委被提名人陳英鈐、副主委被提名人陳朝建，委員被提名人周志宏、蔡佳泓、許惠峰、林瓊珠等同意案，全數以同意票70票、不同意票0票、無效票2票過關。

對於黨籍立委未進場投票，林為洲解釋，黨團認為中選會委員應由公正的人領導，以公平辦理選舉、提出「公職人員選舉罷免法」修法意見，但被提名人中有幾位很難獨立行使職權，尤其是主委陳英鈐，更擔任過民進黨紀律委員會委員，深綠色彩非常明顯。

林為洲說，黨團雖然極力反對陳英鈐等人擔任中選會主委等職，但因黨團人數少，進場投票也沒意義，因此決定以拒投表達立場。

徐永明則說，被提名人們的問卷回覆，讓黨團覺得其態度、立場與黨團有差距，而且過去被提名人在學界時的立場，在被提名後有所落差，因此決定不進場投票。

徐永明說，被提名人們過去對「公民投票法」補正立場有一定堅持，但黨團在問卷回復上，發現其立場有些妥協，與黨團期待與理想有落差，讓他們擔心作為公投主管機關的中選會，是否會在公投還權於民上有所折扣。