許毓仁質疑慶富兩度陳情小英 總統府：含血噴人！

2017-11-17 16:39

〔記者李欣芳／台北報導〕慶富案爭議延燒，國民黨立委許毓仁今天在臉書上質疑，今年5月、7月慶富兩度去信陳情總統蔡英文，要求紓困、修改合約、擴大貸款額度和加速放款，資金缺口高達181億，是什麼樣的公司可以自由進出總統府，想見誰就見誰，上層還批示「照辦」。對此，總統府發言人林鶴明今天下午嚴詞反擊許毓仁，以斷章取義移花接木的方式，將陳情信函的制式處理扭曲原意，「這種含血噴人試圖誤導輿論的作法，自降格調令人不齒，愧對選民託付！」

林鶴明說，總統府日前即已針對慶富來函陳情一事做出說明，媒體也已有相關報導，自蔡英文上任後，慶富造船公司共計來函陳情4次。

第1次為今年5月接到慶富造船公司來函陳情，總統府依馬政府前例辦理，函送行政院秘書長卓處。

第2次來函則是今年7月，因仍屬同一事由，依陳情案處理原則不再函轉行政院。由公共事務室主任函復陳情人，請對方參考前次各部會函復之公文，直接參酌。

林鶴明表示，今年9月及10月，慶富第3及4次來函，總統府即依陳情案處理原則，將來函存查不再處理。

林鶴明說，許毓仁是否願意放棄言論免責權，出來直接指控，把他所謂的爆料指名道姓講清楚，不要只是想用遮遮掩掩的臉書爆料企圖騙讚數。

許毓仁說，慶富這樣一個公司就像破了一個大洞的船，他不懂（蔡）政府為何還要積極護航，跟這樣的公司合作，還敢說要國艦國造？相關說法，遭總統府嚴詞反擊不實。

  • 針對國民黨立委許毓仁今天在臉書上質疑總統府在慶富案中扮演的角色，總統府發言人林鶴明除嚴詞反擊，並問許毓仁是否願意放棄言論免責權，不要用臉書遮掩企圖騙讚數。（資料照，記者陳志曲攝）

    針對國民黨立委許毓仁今天在臉書上質疑總統府在慶富案中扮演的角色，總統府發言人林鶴明除嚴詞反擊，並問許毓仁是否願意放棄言論免責權，不要用臉書遮掩企圖騙讚數。（資料照，記者陳志曲攝）

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