許毓仁質疑慶富兩度陳情小英 總統府：含血噴人！

2017-11-17 16:39

〔記者李欣芳／台北報導〕慶富案爭議延燒，國民黨立委許毓仁今天在臉書上質疑，今年5月、7月慶富兩度去信陳情總統蔡英文，要求紓困、修改合約、擴大貸款額度和加速放款，資金缺口高達181億，是什麼樣的公司可以自由進出總統府，想見誰就見誰，上層還批示「照辦」。對此，總統府發言人林鶴明今天下午嚴詞反擊許毓仁，以斷章取義移花接木的方式，將陳情信函的制式處理扭曲原意，「這種含血噴人試圖誤導輿論的作法，自降格調令人不齒，愧對選民託付！」

林鶴明說，總統府日前即已針對慶富來函陳情一事做出說明，媒體也已有相關報導，自蔡英文上任後，慶富造船公司共計來函陳情4次。

第1次為今年5月接到慶富造船公司來函陳情，總統府依馬政府前例辦理，函送行政院秘書長卓處。

第2次來函則是今年7月，因仍屬同一事由，依陳情案處理原則不再函轉行政院。由公共事務室主任函復陳情人，請對方參考前次各部會函復之公文，直接參酌。

林鶴明表示，今年9月及10月，慶富第3及4次來函，總統府即依陳情案處理原則，將來函存查不再處理。

林鶴明說，許毓仁是否願意放棄言論免責權，出來直接指控，把他所謂的爆料指名道姓講清楚，不要只是想用遮遮掩掩的臉書爆料企圖騙讚數。

許毓仁說，慶富這樣一個公司就像破了一個大洞的船，他不懂（蔡）政府為何還要積極護航，跟這樣的公司合作，還敢說要國艦國造？相關說法，遭總統府嚴詞反擊不實。