對張善政選總統極為不滿？ 吳敦義：我們是好朋友

2017-11-17 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕工研院前主任杜紫宸昨在臉書表示，國民黨主席吳敦義對他公開推舉前行政院長張善政競選2020年總統「極為不滿」，還酸說「台灣現在還有人在乎小平頭在乎什麼嗎？」。吳敦義今天下午透過臉書回應，他從來都沒聽說過這件事，自然也沒有任何意見，還表示他與張善政是很好的朋友，有人表達對他的推崇與支持，只會為他開心。

吳敦義表示，台灣是個自由民主國家，每個人都有權利在不惡意、不實傷害他人權益之下表達自己的意見，以及對任何政治人物的推崇，「即使我知道了您（杜紫宸）所提的前開主張，我本不該、也不會有任何不滿可言。」

吳敦義說，張善政是位傑出的政治人物，能力很強、待人處事中道、不偏不倚，「同我也是很好的朋友」對於有人表達對他的推崇與支持，「我只會為他開心，不會有任何一絲的不滿，更不可能有所謂的極為不滿。」

吳敦義也澄清，杜紫宸所說「政壇某重要人士」不是他本人，「肯定也不是向我徵詢過意見的人」，因此希望透過他的回應，「能讓謠言止於智者」。至於2020年總統選舉一事，吳敦義則表示，「對我而言，那實在是太遙遠了」，國民黨所推派的人選，也未必是他。

杜紫宸昨在臉書上表示，「政壇某重要人士」私下告訴他，對於推舉張善政參選2020總統一事吳敦義「極為不滿」，但他則不以為意，淡淡的笑回「Who cares？」杜紫宸還酸說「我很好奇：台灣現在還有人在乎小平頭在乎什麽嗎？」