全縣147校長議會排排站…議員論戰爆口角 網友批好大官威

嘉義縣全體國中小及高中校長到縣議會列席。（記者林宜樟攝）

2017-11-17 16:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會今天進行定期會總預算聯席審查，審查教育處預算時，邀請縣內國高中及國小147位校長到議事廳內列席，一個個介紹姓名及學校給縣議員認識，引發風波。縣議員林緗亭認為議會此舉不妥，有校長遠從山區花2小時車程前來議會，舟車勞頓，不應臨時通知；縣議員詹金繪等人則說，過去審查預算曾多次請校長列席，這是議事規則規定，校長列席並無不妥，兩人爆發口角。

聯席審查會主席陳柏麟說，依議事規則，預算審查時，國中小學校長本應列席，過去幾年考量車程等因素，體諒校長，未通知列席，這次依嘉義縣議會議事規則第50條及61條，在審查預算時，請縣府局處及所屬機關首長列席。

嘉義縣議會11月16日起進行進行總預算案聯席審查，昨天會議結束前，原本排定審查教育處預算，縣議員林于玲詢問：「各國中小學校長呢？」她說，過去審查預算，校長會列席，詹金繪則說，校長近年來多次異動，需請校長列席。討論後，主席陳柏麟裁示，請校長出席再審。

教育處長王建龍與各校校長今天與會，議會上先介紹在場議員，並請永慶中學校長蘇淵源、竹崎中學校長郭春松簡介學校，再由王建龍一一介紹各校長姓名及服務學校後，校長再依序離席。

介紹校長完後，開始審查教育處預算，縣議員吳思蓉說，有些學校行政人員大小眼或眼睛長在頭上，議員關心教育，學區內的教育人員應認識和尊重；詹金繪說，她曾受鄉親之託到學校關心，校方指校長不在，隨即卻又看到校長在校內出現，讓人觀感不佳。

林緗亭則說，擔任議員3年，第一次看到全嘉義縣校長到議會殿堂，「我覺得不太好」，審查預算應該請預算上有問題的學校來詢問即可；山區學校車程要2小時，要認識校長可用通訊錄認識，不需要勞師動眾，讓全部校長到場，舟車勞頓，永慶高中還在辦校慶，校長也被要求到場，而且這次是臨時通知，並不合理，以後若要求校長列席，應提早通知。

林于玲說，曾擔任3屆議員，過去審預算時，各局處長科室、主管及校長都要列席，且校長流動率高，預算審查時請來列席，屬議員職責；吳思蓉則要求，未來審查預算需照規則，各機關首長全部列席；詹金繪說，議會審預算是職責，依規定要求校長出席。

全縣校長到議會列席引發爭議，許多網友認為，「好大的官威」、「有必要請147位校長排排站？」縣議員李國勝在網路上回應，「審查預算相關人員到議會行之有年，國中小校長大調整，大會裁決有空的全部列席，請教育處及各校配合縣警局，倡導校園反毒品活動，有何不可？」林于玲也上網回應，別搞錯重點，是在審查教育處各單位及學校預算，這是10年前就有的議程。

嘉義縣國中小及高中小校長到議會列席，有校長們在議事廳合影留念。（記者林宜樟攝）

縣議員林緗亭說，不需要要求所有校長到場，邀請預算有問題的學校的校長列席即可。（記者林宜樟攝）

嘉義縣議員詹金繪說，要求各校校長列席預算審查，是議員職責。（記者林宜樟攝）