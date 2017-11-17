賴揆國會報告慶富案遭擋 徐永明批：喪失展現查弊決心

2017-11-17 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立法院黨團今（17）天提案，要求行政院長賴清德到立法院專案報告慶富案，但提案在院會表決後未通過。對此，時代力量立委徐永明批，這個結果讓民進黨「喪失展現查弊決心的機會」。

時代力量在昨（16）天的記者會中，認為行政院的慶富案調查報告不夠完整。今天時代力量在院會提出討論事項第一案，請行政院長賴清德、副院長施俊吉及相關政府部門於立法院做專案報告並備詢。但表決結果未通過提案，據《聯合新聞》報導，贊成者34人，反對者65人，國民黨、親民等等在野立委都支持，多數民進黨立委則反對。

對此結果，立委徐永明批評，這是「喪失展現查弊決心的機會」，且更難讓國民黨停止以慶富案攻訐民進黨政府。他說，行政院調查小組對獵雷艦案的報告中，完全沒提到簡太郎兩次密會有哪些官員參與，因此「提案要求賴清德院長應率相關部會官員至立法院進行專案報告」，且相對於國民黨只要求蔡政府時期的官員報告，時代力量則「涵蓋新舊政府」，無奈提案最後遭到否決。

徐永明認為，弊案責究不分藍綠，「獵雷艦弊案不該停留在藍綠惡鬥，藍綠兩黨別拿弊案當作政爭的武器」，人民要的是黑白分明的真相。徐永明並呼籲行政院，「不能認為把弊案推給司法調查就沒事了，涉案官員的行政責任務必釐清並追究到底」，也向民進黨政府建議，只有「讓賴院長到國會報告，才能向人民證明獵雷艦弊案『徹查無上限』的決心」。