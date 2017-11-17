議員促公設保留地解編多彌補地主 中市府：約拿回55％

2017-11-17 16:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕都發局正進行公共設施用地專案通盤檢討規劃案，市議員江肇國等人今天說，市府預計解編358公頃跨區重劃公設保留地，地主等了40年，僅可分回50%，應多加彌補；都發局表示，估算地主約是55%，市府則可取得140公頃公設用地。

江肇國質詢表示，全市有1675公頃的公設保留地，都發局預計解編470公頃，其中跨區市地重劃部分有358公頃，依現有分回比例計算，還給地主約179公頃，這些土地被列管30、40年，地主損失不少，只拿回50%，非常不合理。

他又說，土地所有權人分回比例應提高至60%，擴大還地於民，彌補他們的損失。而通盤檢討後有60個跨區重劃單元，公辦程序十分繁複，市府會不會又拖上30年？應該凝聚地方的共識性加速處理，避免圖利特定地區。

市議員邱素貞則建議，南區樹德里文小66用地，面積2點公頃多，30多年未徵收，也沒有解編，因應樹義里與工學里學齡人口增加，當地有設校的需求，應儘速規劃設校，否則納入跨區重劃，符合未來地方發展。

都發局長王俊傑說，已爭取土地所有權人領回可建築土地不得低於50%，經估算分回比例約可達到55%，公辦重劃辦理的時程，將協調地政局積極辦理。此次跨區重劃，開闢約140公頃的公園、停車場等公共設施用地，部分擬做社會住宅或長照設施。