郵輪旅客增 基市議員嫌港務公司補助少

近年郵輪旅客人次持續成長，但基隆港務分公司明年分配給基隆市政府的盈餘仍與往年持平，市議員紛紛要求市府應積極爭取更多補助，圖為基隆港與靠泊的麗星郵輪。（記者林欣漢攝）

2017-11-17 15:34

〔記者林欣漢／基隆報導〕近年郵輪旅客人次持續成長，但基隆港務分公司明年分配近1億2500萬元盈餘給基隆市政府，仍與往年持平，今天市議會審查總預算，議員指港區空氣、噪音污染市區已久，要求市府研擬相關辦法，爭取更多補助。

基隆港郵輪停靠艘次及遊客人數近年不斷增加，今年還獲選為亞洲最佳郵輪母港，港務公司預估今年郵輪將達540艘次、旅客人數86萬人次，可望再創新高記錄。

基隆市議會今天審查市府107年度總預算，其中在歲入捐獻及贈與收入部分，港務公司盈餘分配1億2495餘萬元給市府，多名議員都認為錢給太少，要求市府應向港務公司「據理力爭」。

議員楊石城指出，以前基隆港每年給市府20億元商港建設費，現在只給1億多元，但港區就在市中心，郵輪等船隻進出產生的垃圾、噪音及空氣污染，都是由市民承擔，希望市府多用點心，幫基隆人討回公道。

議員秦鉦、韓良圻、藍敏煌及張耿輝等人也都認為金額偏低，認為不應以人口數分配盈餘，應該要有其他的計算方式或補償項目，加入世界貿易組織（WTO）後沒有商港建設費，造成基隆年年舉債、財政赤字，不排除課徵地方稅。議會最後做成結論，要求市府財主等單位研議相關辦法，以利爭取經費。

市府財政處長翁利芳表示，港務公司分配盈餘給港口所在地縣市政府，均依「台灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法」第3條規定，繳完國稅後，再透過統籌分配款方式撥給地方，若要再加徵地方稅，要請稅務局研議後報請財政部核定，針對港務公司對地方的特性去課稅。