暗酸馬郝 藍議員反嗆柯文哲「看起來很值得懷疑」

2017-11-17 15:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲與富邦集團董座蔡明忠日前同時出席一場餐會，遭質疑和財團私下「喬」好。對此，柯文哲今早反嗆，市長與企業老闆同座就有陰謀的想法「走火入魔」，對於這樣的反應似與他自己看待前朝馬、郝的標準不一，柯則脫口說，「人家為什麼要懷疑你，因為你看起來就很值得懷疑。」這一番話引來藍營市議員不滿，市議員厲耿桂芳下午於議會總質詢時，也嗆柯，「柯P看起來很值得懷疑」，批柯的態度前後不一。

厲耿桂芳指出，大巨蛋變成大爛蛋，原因在於市長態度決定政策走向與立場，柯文哲上任打5大弊案打到現在也沒查出弊端，卻大搞雙子星政商關係，也沒經過議會監督。

柯文哲答覆，下週府內將開會討論雙子星案。厲耿桂芳大罵柯態度前不一，上任就開始打壓、打擊大巨蛋，橫眉豎眼，隨時出刀傷人；柯則回說，「態度還好啦！」

厲耿桂芳則說，你認為馬郝就是有弊必查，但查了3年查到什麼沒有？柯文哲秒回，「可是他（指馬）被起訴了」；厲耿桂芳聽聞不悅，反問柯文哲有無做到「一日三省吾身」？柯笑答，「我只有一日一省吾身」。

最後，柯文哲表示，大巨蛋到他們手上就這樣了，會收拾掉，雙子星案也會小心，府會組專案小組秉持公開透明進行討論，「雙子星會注意，一開始就會小心」。