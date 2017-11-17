世大運紀錄片國旗被馬賽克 柯P：廠商該賠償就賠償

2017-11-17 14:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府委託國家地理頻道製作「透視內幕：台北世大運」紀錄片，有民眾發現，在MOD播出提供給東南亞訊號的影片中，中華民國國旗皆被打上馬賽克。北市議員厲耿桂芳、王閔生今下午在議會總質詢時問及此事，市長柯文哲表示，不能矮化自己，（廠商）該賠償就賠償，有契約就好，就依契約追查。

厲耿桂芳大罵「豈有此理」，中華民國國旗被馬賽克必須提出強烈抗議，這涉及國家尊嚴，市府應該更正改正。

北市觀光傳播局長簡余晏說，這絕對不能容忍，合約載明任何更正糾正或異動都要經過審核，柯文哲隨後強調，不能矮化自己，該賠償就賠償。

王閔生接續質詢認為，此事嚴重，追問柯文哲是否知情該事件？柯文哲表示，今早被媒體記者問才知道，反正有契約就好辦，依契約追查。

簡余晏強調，不能容忍，市府拍攝紀錄片花費很大工夫，每個過程都是由專家學者、觀傳局長、副局長等審核通過，此事非同小可，目前調出合約來看，此舉不符契約可追償20%減價違約金，目前也在清查該版本是在哪裡播放。

王閔生強調，若是觀傳局內部的疏失就要究責，這是整個國家事情，不要在國際被矮化，連自家找來的合作廠商也被廠商矮化。

簡余晏說，目前已找律師再進行，據了解該片段是在香港地區播放，將會全面清查播放MOD管道，包括華航、長榮MOD。