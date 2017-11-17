世大運紀錄片國旗被馬賽克 柯P：廠商該賠償就賠償

2017-11-17 14:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府委託國家地理頻道製作「透視內幕：台北世大運」紀錄片，有民眾發現，在MOD播出提供給東南亞訊號的影片中，中華民國國旗皆被打上馬賽克。北市議員厲耿桂芳、王閔生今下午在議會總質詢時問及此事，市長柯文哲表示，不能矮化自己，（廠商）該賠償就賠償，有契約就好，就依契約追查。

厲耿桂芳大罵「豈有此理」，中華民國國旗被馬賽克必須提出強烈抗議，這涉及國家尊嚴，市府應該更正改正。

北市觀光傳播局長簡余晏說，這絕對不能容忍，合約載明任何更正糾正或異動都要經過審核，柯文哲隨後強調，不能矮化自己，該賠償就賠償。

王閔生接續質詢認為，此事嚴重，追問柯文哲是否知情該事件？柯文哲表示，今早被媒體記者問才知道，反正有契約就好辦，依契約追查。

簡余晏強調，不能容忍，市府拍攝紀錄片花費很大工夫，每個過程都是由專家學者、觀傳局長、副局長等審核通過，此事非同小可，目前調出合約來看，此舉不符契約可追償20%減價違約金，目前也在清查該版本是在哪裡播放。

王閔生強調，若是觀傳局內部的疏失就要究責，這是整個國家事情，不要在國際被矮化，連自家找來的合作廠商也被廠商矮化。

簡余晏說，目前已找律師再進行，據了解該片段是在香港地區播放，將會全面清查播放MOD管道，包括華航、長榮MOD。

  • 台北市長柯文哲（中）17日列席台北市議會市政總質詢，國民黨市議員厲耿桂芳質詢在香港播出的世大運紀錄片疑遭合作廠商竄改、矮化，柯文哲與觀傳局長簡余晏（右）對此嚴正表示不能容忍。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲（中）17日列席台北市議會市政總質詢，國民黨市議員厲耿桂芳質詢在香港播出的世大運紀錄片疑遭合作廠商竄改、矮化，柯文哲與觀傳局長簡余晏（右）對此嚴正表示不能容忍。（記者廖振輝攝）

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