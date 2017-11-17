質詢批關山警誣陷鎮代 議員自爆也曾遭栽贓刑求

2017-11-17 14:27

［記者黃明堂／台東報導］台東縣議員李建智今天在縣議會質詢時批判警方去年偵辦一件組織犯罪案件，任意對一位民代誣陷入罪，並自爆30多年前，自己也曾被警察栽贓刑求。

李建智將自己40分鐘的質詢時間，完全瞄準警方辦案不當，他說，關山林姓鎮民代表去年5月被關山警方局指控組暴力討債集團，拘提到案提報流氓，但先被法院無保飭回，多罪又被檢方不起訴，警方辦案過程處處可議，如何還給當事人公道？

李建智也提到自己也曾是被警方誣陷的受害者，民國72年間，他被刑警攔查，警自備一支扁鑽放進他的褲帶，就說他攜帶刀械，帶回刑警隊，要他自己拿著電話簿擺在胸前避免留下傷痕，接著開始痛打刑求。

他說，後來當縣議員，這位刑求他的刑警對他說「歹勢啦！當年的時空環境就是這樣」！

現任縣警察局長黃慶惠及關山分局長徐俊生均非去年關山鎮代案發生時到職，但都為關山鎮代案備詢，黃慶惠強調，警方辦案有無不當，監察院已展開調查，相關警務人員有無涉妨害名譽等不法情事，縣警局也已主動函請台東地檢署偵辦，如有不當，他願向當事人致歉。

縣警局事後發布新聞稿指出，「此案於偵辦之初，即陳報台東地檢署指揮。於執行是日，均依規定分別向台東地方法院、台東地檢署申准搜索票、拘票等，於法有據。本案林○○雖有部分案件，為不起訴處分，惟仍尚有所涉案件持續調查及偵辦中，非全部移送之案件均不起訴」。

至於李建智自稱被刑求之事，警方人員私下透露，這是早年常見的辦案手法，但現在已經沒警察敢這樣做了。