政院版勞基法修正草案付委 江永昌：按下同意票不代表改變立場

2017-11-17 14:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院提案修《勞動基準法》鬆綁7休1的修正草案送到立法院後，今早在朝野抗爭、混亂中完成一讀，將交付立法院社會福利及衛生環境、經濟委員會聯席審查（付委），不過在表決時朝野上演肢體衝突，民進黨立委江永昌強調，按下同意票不代表改變立場，而是希望讓法案在委員會中有更多討論。

江永昌強調，同意「付委」不代表完全贊同勞基法修正內容，他捍衛勞工的立場不變，希望透過討論能凝聚更多共識，尤其是特別休假部分。

江永昌指出，特別休假之目的在於使勞工身心放鬆，維持與培養勞動力，但去年修法前有關於特別休假日期之排定，是由勞雇雙方協商排定之。因此，若勞雇雙方就特別休假日期之排定協商不成時，勞工之特別休假請求權可能落空。

江永昌進一步說，他參考外國立法例及學者建議，增列勞工請求特別休假時，雇主原則上應給予之規定，但為使條文適用上的衡平，勞工請求之特別休假日期有影響事業單位正常營運之虞時，雇主得與勞工協商變更其日期。

江永昌表示，特別休假因年度終結或終止契約而未休者，其應休未休之日數，如一律由雇主發給工資，而不得選擇遞延至隔年再休，此種狀況可能與特別休假目的相違背，且有違反國際勞工組織「不得以價金買特別休假」之條約的疑義，所以提案增訂勞工的特別休假請求權得遞延至隔年度的規定。