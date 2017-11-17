與李孟諺談政策 顏純左籲設立道教學校、防治毒品

2017-11-17 14:04

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南代理市長李孟諺與台南市長參選人顏純左今日前往下營區玄天上帝廟參訪，與主任委員洪和全、廟方董監事等人，針對上帝廟前廟埕與道路的修繕規劃進行商討。會中，顏也向李提出設立「道教學校」，以及消除毒品在校園充斥的現象。

顏純左表示，台南是全台道教廟宇最多的城市，其廟宇文化必須留存，除了硬體維護外，科儀、典故、建築、服裝、藝陣等相關的細節更須深入探究，保存無形的優質文化。顏也提到新營區新興國小今年9月發表《新興哪吒，扭轉乾坤》新書，這本由全體教師依照低、中、高年段自編的課程，已然成為道教學校的起點，低年級先認識太子爺的歷史與文化，中年級則著重廟宇的特色與建築，高年級以電音三太子特色舞蹈、小小解說員及微電影發揚在地文化特色，未來也可輔導學習藝陣的孩子進入道教學校就讀，甚至領取街頭藝人證照，接軌國際。

顏純左也提出毒品政策的見解，過去都是直接向學生宣導，但是他則要逆向思考，必須向家長和社會宣導，如果孩子在開支、作息、功課和舉動上有異狀，都要注意是否染毒。他未來如果擔任台南市長，也會提供驗毒試劑讓家長自行檢驗，防止孩子隱瞞讓事態擴大，並且持續宣導校園內18歲以下的孩子，經家長同意皆可列為篩檢對象。

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