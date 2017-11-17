花縣議長被國民黨停權 支持者要縣黨部踹共

2017-11-17 13:47

〔記者游太郎／花蓮報導〕國民黨籍花蓮縣議長賴進坤，才宣布要參加黨內花蓮縣長初選，昨天就遭縣黨部考紀會決議停權2年處分，等同無法參加初選；賴進坤今天大喊冤枉，質疑地方黨部難道可以逾越中央黨部嗎？對此感到訝異、不解，將向中央黨部申訴。

賴進坤上午9點主持縣議會定期大會縣政總質詢時，心情顯得相當沉重，不時托腮、冥想，在場的官員和議員們均感覺得出來，不少人私下安慰他看開點，整個議場氣氛相當詭異。

中午賴進坤召開記者會，會場也來了30餘位支持者力挺，支持者大罵「這個黨到底怎麼了？」，並揚言下星期一將至花蓮縣黨部抗議，並要求主委鄒永宏說清楚、講明白。

賴進坤喊冤說，去年8月花蓮市長補選期間，他以議長身分接待蘭陽同鄉會，當時民進黨籍高雄市長陳菊、代表民進黨參選市長的張美慧也在列，選後被國民黨以違反黨紀，提出開除黨籍處分，當時國民黨中央也核定開除黨籍，他不服向法院提告，一審勝訴，國民黨提上訴後，後來黨主席洪秀柱決議撤銷告訴，他勝訴定讞，並獲中央考紀會通過恢復黨籍，10月還參加花蓮縣黨部主委選舉，雖然敗選，但愛黨的情操不容懷疑。

他說，新任主委鄒永宏8日才到議會，徵詢是否參與縣長黨內初選？當下表態將參選，沒想到事後就傳出將重啟黨紀處分的消息，昨天縣黨部即公布停權2年，他相當訝異、不解，難道地方可以逾越中央嗎？明顯是有人在搞鬼，不希望他參選縣長，這種奧步讓人無法忍受，將向黨中央申訴。

支持者也在現場大喊「不公平，這個黨怎麼了」？有人大叫「要燒黨證抗議」！也有人嗆「動員支持者包圍縣黨部，叫鄒永宏出來講清楚，說明白」，還有人說「國民黨完了，背後的支持者是誰，全花蓮都知道，希望縣黨部懸崖勒馬」。

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