國民黨團批一例一休「要五毛給一塊」 促蔡英文道歉

國民黨團副書記長蔣萬安痛批行政院「要五毛給一塊」，民進黨何時變「資進黨」，並要求總統蔡英文為此道歉。（記者羅沛德攝）

2017-11-17 12:59

〔記者鄭鴻達／台北報導〕攸關一例一休的「勞動基準部分條文修正草案」，立法院民進黨以人數優勢完成一讀並交付委員會審查。對此，國民黨團副書記長蔣萬安痛批行政院「要五毛給一塊」，民進黨何時變「資進黨」，並要求總統蔡英文為此道歉。

立法院院會今處理一例一休修法，儘管國民黨團立委試圖以霸佔主席台方式杯葛，但仍被具有人數優勢的民進黨團立委們，以拖拉方式進行強勢排除，最後經過表決，將本案完成一讀程序，並交付委員會審查。

在付委後，國民黨團於議場門口召開記者會。黨團書記長林為洲表示，至今仍未見勞動部的評估報告，應先以此召開公聽會後再付委，而非（民進黨）自己提復議後自己否決，且用多數暴力強行付委，來加快修法時程。

蔣萬安質疑，民進黨究竟在急什麼？為何要為資方放水強行付委，且用了自己提出復議再自己否決的荒謬做法，且行政院連預告期都沒有，6天內就要立法院全數吞下，民進黨只想趕在年底前完成三讀。

蔣萬安痛批，民進黨想將經濟委員會也拉進來聯席審查，但之前一例一休也只有社會福利及衛生環境委員會單獨審查，這簡直是政治算計，民進黨立委們連評估報告都沒看到，就閉著眼睛按下表決器，「民進黨何時變成資進黨？」

他接著表示，這次修法簡直是「要五毛給一塊」，人家說長裙太長，要修成短裙，結果行政院卻給人家比基尼，讓「勞基法」倒退30年，如今修法竟比上次還粗暴、急促且草率，為此，蔡英文應該先出來道歉！