高市議會爆衝突 議員參選人林智鴻譴責國民黨

2017-11-17 12:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對今日高雄市議會國民黨團在議場的表現，鳳山區市議員參選人、高市府前新聞局主秘林智鴻表示，言語霸凌、暴力相向已成為國民黨的印記，惡質的問政文化應被譴責，他為議長康裕成今遭受出言不遜的對待深感不值，並呼籲議會應回歸專業、理性問政的思考。

高市議會國民黨團今天針對慶富涉嫌詐貸案火力全開，原要求隨王端仁拜訪慶富的3位海洋局員工到場備詢，但議會依規定、僅通知1人出席，引發藍營強烈不滿，為此與議長康裕成數度爆發爭執，場面相當火爆。

林智鴻表示，根據高雄市議會市政質詢辦法第五條：「市政總質詢時，市長及市政府所屬各局處會首長應列席備詢；業務質詢時，市政府所屬各局處會及所屬機關首長、單位主管及相關負責人應列席備詢。」依照法規，「總質詢」時僅有正副市長、代表各局處會的首長有列席義務，而不及其他官員，該條文也是國民黨作為議會多數，並由國民黨籍議員擔任議長時期的2011年所通過，並無疑義。

林智鴻指出，高市議會仍尊重國民黨團要求，發出公文邀請科長備詢，面對國民黨團還不滿意，仍執意邀請技正、秘書的要求，議長當下也有口頭再向市府提出請求，但國民黨團仍不領情，甚至有議員作勢攻擊議長，林智鴻不禁感慨，這是市民所期待公共參與的表率嗎？這是國民黨高市黨部主委韓國瑜所要的「理性問政」嗎？

林智鴻認為全案雄檢偵辦中，海洋局前局長王端仁也承擔政治責任請辭，所有案件應尊重有關調查程序，而非用有色眼鏡，在議會私設刑堂，以羞辱包含基層在內的公職人員，換取媒體版面。

林智鴻說，國民黨團不先質疑馬執政末期放水公股銀行通過放貸案，也不檢討慶富高層在馬執政期間入府五次，與馬吳之間錯綜複雜的關係，卻在議會出言不遜，侮辱依法主持議事的康裕成議長，這種問政品質，令人堪憂，更非市民之福。