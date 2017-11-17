勞基法一讀 交付衛環聯席經濟委員會審查

2017-11-17 12:37

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院版「勞動基準法部分條文修正草案」已於今日的立法院會一讀，並經民進黨團表決通過，交付衛環委員會聯席經濟委員會審查。

民進黨團上午以優勢人力排除國民黨團杯葛議事後，確定將於下午行使中選會被提名人的同意權。隨在政院版「勞基法部分條文修正草案」交付一讀時，國民黨團、時代力量黨團要求退回程序委員會，民進黨團要求交付衛環委員會聯席經濟委員會審查；最後經表決通過，併同其他版本的修正草案，交付衛環委員會聯席經濟委員會審查。

民進黨團也預定在下週一立即排審，並祭出全天甲級動員令。