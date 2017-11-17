對馬、郝雙重標準？ 柯P：看起來就值得懷疑

被媒體反問是否對馬、郝時代雙重標準？柯文哲則說：「人家為什麼要懷疑你，因為你看起來就很值得懷疑？」。（記者黃耀徵攝）

2017-11-17 12:00

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上午出席健康公宅青年創新回饋提案計畫徵件記者會，事後接受媒體聯訪，被媒體問及台北車站C1D1雙子星開發，市府遭質疑已和財團私下喬好的問題。柯文哲無奈表示，市長坐在企業老闆旁邊，就被說是有陰謀，這個國家已經走火入魔。媒體反問是否與馬、郝時代雙重標準？柯文哲則說：「人家為什麼要懷疑你，因為你看起來就很值得懷疑？」

對於官股占7成的台北捷運公司將組團隊參與雙子星標案，遭質疑黑幕重重。柯文哲表示，雙子星是未來5到10年台北市最大的一筆投資案，牽涉到整個台北後火車站的都市更新，總額應該會超過1000億元，這麼龐大的計畫，市府就在思考以前大巨蛋搞到烏煙瘴氣，是不是一開始就該有專案小組，把每次會議紀錄都留下來，市府下周將在府內開一個會議，把所有會被質疑的問題，包括以前大巨蛋一路遇到的困難，重新做個釐清，一開始就把他做好，因為雙子星是西區門戶計畫最重要的一個計畫，「我們會注意。」

媒體追問柯文哲日前曾與富邦董事長蔡明忠在松菸餐會一事。柯文哲則回應，所以說這個國家走火入魔，他跟蔡明忠那個，只是被產業局邀請去活動演講10分鐘，坐下來吃幾道菜就跑掉，「現在搞到市長坐在企業老闆旁邊，就是有陰謀、有弊端，這是很奇怪的，神經病，這個國家已經到了走火入魔的程度，我那次跟蔡明忠講沒兩句話。」

由於柯文哲今天多次強調，官員和財團會面就會被批評的狀況，在台灣已經走火入魔。媒體又問及，柯本身會不會對前市長馬英九、郝龍斌有不同標準？

柯立刻接著稱，所以要建立一個新時代的標準，「人家為什麼要懷疑你，因為你看起來就很值得懷疑？」媒體續問：「你說誰？」但眼看柯文哲又要口直心快，北市府發言人劉奕霆出面阻止柯文哲繼續回應。