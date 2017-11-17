黨團舉棋不定 蔣萬安為一例一休怒衝主席台

國民黨立委持續在主席台前杯葛會議。（記者羅沛德攝）

2017-11-17 12:03

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今處理「勞動基準法」一例一休修法，預計今日付委。據了解，在國民黨團開黨團大會時，身為一例一休小組召集人的立委蔣萬安，因不滿黨內同仁對戰略舉棋不定，甚至主張文攻而一度動怒，進入議場後，憤而帶頭衝佔主席台，才獲得部分黨籍立委支援。

立法院民進黨團預計於今日將一例一休「勞基法部分條文修正草案」交付委員會審查，院會召開前，國民黨團為此召開黨團大會討論因應策略，但一度傳出蔣萬安在會中動怒，國民黨秘書長曾永權為此與蔣單獨溝通，導致會議一度中斷。

據了解，在黨團大會中，由於今日議程除了「勞基法」，還有慶富案、軍人年改、中央選舉委員會人事同意權行使案，讓黨團難以聚焦，黨團立委們，對於該採取何種策略因應躊躇不定，部分主張以文攻溫和應對。

在黨團大會結束後，蔣萬安進入立法院議場，帶頭衝鋒占領主席台，痛批勞動部評估報告還沒出爐就要修法，民進黨簡直是資進黨，黨團書記長林為洲、首席副書記長李彥秀等人，也隨即上台支援蔣萬安，發表意見、進行杯葛。

儘管民進黨團立委一度以人數優勢，強力排除主席台上的國民黨立委們，但蔣萬安、林為洲、李彥秀、陳宜民等國民黨立委轉赴主席台下，以擴音器表達立場。儘管有部分藍委帶頭衝，仍未見全員到齊，一致杯葛一例一休修法。