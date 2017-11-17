柯文哲：BOT在台遭污名化 已經走火入魔

柯文哲說，BOT在台灣污名化，已經到走火入魔的地步。（記者黃耀徵攝）

2017-11-17 11:40

〔記者黃建豪／台北報導〕就台北大巨蛋懸宕爭議，台北市政府3位副市長昨共同出面召開記者會，宣布要設立「狐疑專線」闢謠。台北市長柯文哲上午出席公開記者會，再次被媒體問及大巨蛋時，柯文哲說，BOT（民間興建營運後轉移模式 ）這個東西在台灣污名化，已經到走火入魔的地步。

由於媒體提問，北市府將設狐疑專線，民眾撥打1999市民熱線，就有專人解說大巨蛋，但此舉遭公民團體與議員王世堅批評。對此，柯文哲表示，（大巨蛋）公開透明是在合法範圍內，可以公開就公開，但有一些跟訴訟有關或跟談判有關的，律師還是會把關，開放政府全民公開透明是一個理想，當然不會違反個資法來達成公開透明，這做不到。

柯文哲接著反問：「你知道世大運品牌小組怎麼成功的嗎？」柯說明，一開始辦世大運外面一堆人在罵，說影片做不好、海報很爛 ，就乾脆把罵的人都找來當顧問，後來發現（效果）不錯，所以有時候是這樣，議會王世堅每天在罵，就叫財政局長、法務局長找時間去拜訪，問對方有什麼建議，所以其實是這樣他們自己很坦蕩蕩，就乾脆給大家討論。

柯文哲之後又說，BOT這個東西在台灣遭到污名化，已經到走火入魔，BOT本來是政府和財團合資去辦一個事業，現在搞到說不能講話不能聊天，連見面喝咖啡都要錄音、錄影，「天啊，搞成這麼樣子已經走火入魔，所以老實講，我們這個國家，政府就是沒有信用，久而久之政府做什麼事，大家都懷疑，所以有時候，需要時間導正，不是一天可以完成。」

媒體追問狐疑專線會不會導致1999被打爆？柯也說，真正關心的人不是這麼多，但有些護樹團體會有意見，常常是這樣，有想要關心的人，就提供給他一個管道，「但我非常清楚，絕大多數的人不想看也不想聽」。