蒜頭進口屬自由經濟行為？雲縣長：農糧署不負責任

蒜頭進口衝擊國產蒜市場，雲議員抨擊中央打壓農業。（記者林國賢攝）

2017-11-17 11:38

〔記者林國賢／雲林報導〕農糧署認為進口蒜頭是自由貿易機制，坐視蒜頭「土洋」大戰，雲林縣長李進勇今天議會答詢時認為農糧署不負責任，讓人為操作損害農民權益。

雲林縣議會國民黨團今針對明年4月可能進口埃及、印度蒜頭，影響蒜農權益，進行聯合質詢。總召李明哲等人指出，政府要求雲林肩負國家糧食安全責任，限制農田使用方式，卻看不到任何維護農民權益，保護農業經濟的政策，把農民當做隨時可犧牲的族群。

林建鴻、陳俊龍、賴淑娞指出，每次颱風過後菜價波動，政府就高舉「捉菜蟲」大旗，打壓農民收益，但卻捉不到任何害蟲；進口大蒜影響國產蒜頭市場，沒有種蒜的商人謀取暴利，政府卻沒有任何動作，現在居然在國產蒜盛產期進口大蒜，讓蒜農自生自滅，根本是消滅農業。

李進勇指出，這幾年蒜頭土洋大戰，農民深受其害，農糧署表示進口蒜是自由經濟，他個人非常不認同，是不負責任做法，縣府會適度、適時透過各種手段保護農民，也會要求農糧署視實況調整進口蒜頭政策。

李明哲等人指出，農民長期受中央不公平待遇，依農糧署回應，根本只要有「稅收」就好，不管農民死活，縣府應硬起來，一起上街頭抗議。